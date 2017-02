Les bienfaits du sport sur ordonnance pour les personnes âgées

INVITÉ RTL - Le docteur Alexandre Feltz détaille le dispositif lancé en 2012 à Strasbourg et désormais généralisé à la France.

Strasbourg a lancé en 2012 le dispositif "Sport Santé sur ordonnance", à destination des personnes âgées, et la ministre de la Santé Marisol Touraine l'a repris dans sa loi santé pour le généraliser à l'ensemble du territoire français. "D'après toutes les études, faire du sport pour les personnes âgées permet de diminuer les chutes et d'augmenter leur capacité de déplacement", explique le Dr Alexandre Feltz, médecin et adjoint santé au maire de Strasbourg, invité de RTL.



Le médecin prescrit donc des heures de sport, encadrées par du personnel compétent. "Avec l'âge, la force de nos os diminue, c'est physiologique. Pour contrer cela, l'activité physique est un vrai médicament de prévention, ça permet de renforcer les capacités musculaires et la force des os. Résultat, ça diminue de 30% les chutes et de 40% les fractures", indique Alexandre Feltz, qui conseille par exemple la pratique "d'activités régulières et modérées, comme le tai-chi, le chi gong, le yoga, mais aussi la natation et la marche nordique".