publié le 10/06/2017 à 17:11

Léonard Trierweiler fait décidément beaucoup parler de lui. Le fils de l'ancienne compagne de François Hollande aurait été interpellé ce samedi 10 juin, à 7 heures alors qu'il était en scooter, à proximité de la Porte d'Auteuil, dans le XVIe arrondissement de Paris. Selon une information du journal le Parisien, le jeune homme âgé de 20 ans, "roulait avec des écouteurs". Quand les policiers l'ont contrôlé, il n'avait pas les papiers de son scooter et "il avait les yeux rouges et l'allocution pâteuse". Les fonctionnaires l'ont alors soumis au test de dépistage salivaire multidrogue qui s'est révélé positif à la cocaïne.



Actuellement apprenti cuisinier dans une célèbre école parisienne, Léonard Trierweiler "aurait du être placé en garde à vue au commissariat du XVIe mais ne l'a pas été pour cause de dépassement de délai" a expliqué une source proche du dossier. Le jeune homme a cependant été emmené au commissariat du VIIIe arrondissement,rue du Faubourg Saint Honoré.

Le parquet a été avisé et le fils de Valérie Trierweiler sera convoqué ultérieurement au commissariat. En 2014, il avait déjà été arrêté en possession de drogue. Il avait été interpellé après une soirée dans le 13e arrondissement de la capitale avec, sur lui, un gramme d'ecstasy.