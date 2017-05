Législatives 2017 : zoom sur le programme économique revu et corrigé de la droite

Les Républicains ont présenté mercredi 10 juin un tout nouveau programme économique, en vue de convaincre les électeurs lors des prochaines législatives. N'avaient-ils donc pas de programme pour la présidentielle ? La question peut paraître mesquine. Mais c'était il y a trois semaines. Ce qui était nécessaire pour redresser la France au mois d'avril, avec François Fillon, ne l'est plus au mois de juin. Plus sérieusement, si la droite a changé son programme, c'est pour deux raisons.



D'abord parce que l'échec de Fillon au premier tout a bien sûr été causé par les affaires, mais aussi par son programme lui-même, inapplicable, parce qu'excessif. Ce qui était bon pour convaincre les électeurs des primaires - en gros, des retraités aisés - a été un handicap considérable pour la présidentielle. Ensuite, la situation politique a changé. C'est Macron qui est aujourd'hui président. Un bon programme, contrairement à ce qu'on imagine, ce n'est pas ce qu'il faut pour le pays, c'est ce qu'il faut pour gagner.