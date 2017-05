publié le 10/05/2017 à 16:57

Fin du suspense. Jean-Luc Mélenchon a confirmé sa participation aux législatives, et il pourrait bien être candidat à Marseille. Le quatrième homme de la présidentielle s'est exprimé ce mercredi 10 mai, sur BFMTV concernant son souhait d'être candidat au scrutin (11 au 18 juin). "Restent dans la courte liste deux ou trois villes en France et en particulier la ville de Marseille", a-t-il précisé. Bien que le candidat de la France insoumise laisse encore planer le suspense, c'est donc bel et bien dans la Cité phocéenne qu'il devrait être candidat. Mais pourquoi cette préférence pour "la plus vieille ville de France" ?



Tout d'abord car en 2012, le député européen avait fait le choix peu stratégique de se présenter dans la circonscription d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), fief de Marine Le Pen. Ce dernier avait alors essuyé un échec cuisant face à la candidate frontiste et s'était vu contraint de céder sa place à son concurrent socialiste Philippe Kemel.

Il avait rassemblé 7.000 personnes sur la Canebière

Par ailleurs, si le leader de la France insoumise juge "assez probable" son parachutage dans le Cité phocéenne, c'est aussi et surtout car c'est dans cette ville qu'il a réalisé son meilleur score en arrivant en tête au premier tour de l'élection présidentielle. Le 9 avril, son meeting organisé sur la Canebière avait rassemblé près de 7.000 personnes. Un choix stratégique qui dénote évidemment avec celui de 2012.

À peine remis de la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon se remet donc sur pied et pour lui, l'objectif est clair : capitaliser sur les 19% du premier tour afin d'obtenir le plus de sièges possible à l'Assemblée. Et face aux accusations de parachutage du candidat, (Jean-Luc Mélenchon est député européen du Sud-ouest et ancien sénateur de l'Essonne), sa réponse est toute trouvée : "Je suis partout chez moi, la France est ma patrie !".

Pas d'accord national trouvé avec le PCF

C'est donc sans son allié du Parti communiste que la France insoumise décide de présenter sa candidature. En cause, l'accord national voulu par Jean-Luc Mélenchon au travers d'une charte qui imposait un cadre commun a été refusé par Pierre Laurent, le secrétaire général du PCF. Pour Manuel Bompard, le directeur de campagne du parti de Jean-Luc Mélenchon, la porte reste encore ouverte : "Si des militants issus du Parti communiste souhaitent se présenter dans le cadre de la France insoumise, ils sont bien évidemment les bienvenues" a-t-il déclaré.



Si Jean-Luc Mélenchon confirme sa candidature à Marseille, les échanges devraient être vifs.... En effet, la filloniste, Valérie Boyer, le socialiste Patrick Mennucci ou encore l'ancienne ministre socialiste, Marie-Arlette Carlotti pourraient également bien se présenter dans la cité Phocéenne.