Législatives 2017 : il y a un certain "amateurisme" dans les accords entre Macron et Bayrou

publié le 12/05/2017 à 23:14

François Bayrou maintient la pression sur Emmanuel Macron. Une réunion du MoDem se poursuit ce vendredi soir, le 12 mai. Pour François Bayrou, il n'y a pas assez de noms centristes dans les candidats à la législative de La République En Marche. Un véritable rapport de force se pose entre Emmanuel Macron et François Bayrou. Pour Pascal Perrineau, politologue et spécialiste de sociologie électorale, "la belle alliance est en péril car après une élection présidentielle marquée par la volonté de renouveau, Emmanuel Macron découvre que pour gagner les législatives, il fait refaire de la politique et donc passer des accords avec certaines personnes".



Pascal Perrineau affirme que "l'on découvre qu'il y avait un certain amateurisme dans les accords qui avaient associé Macron et Bayrou et chaque leader a bien compris ce qu'il voulait comprendre".