Législatives 2017 : "C'est la quête de l'étiquette !", lâche Pascal Praud

publié le 10/05/2017 à 10:49

"C'est la quête de l'étiquette !", clame Pascal Praud alors que se profilent les législatives. "Sans étiquette, pas de conquête. Vieille étiquette, grosse casquette", décrypte-t-il. "Étiquette PS, étiquette piquette ! Étiquette LR, étiquette banquette !", s'amuse le journaliste. "Sans étiquette, sans liquette, en soquettes ! Et tiquons sur le tiquet PS - 'En Marche !' : quelle requête, c'est le bouquet !", raille-t-il, ajoutant : "Pas d'étiquette-ticket, mon biquet ! Pas de tourniquet !".



"L'étiquette à Versailles, au golf ou à l'Assemblée nationale. La valse des étiquette, et Valls qui cherche la sienne : étiquette 'En Marche !', prenez votre tour, faites la queue comme tout le monde !", lâche Pascal Praud. "On ne respecte plus rien, ni les bonnes manières, ni la bienséance. C'est la fin d'une époque, la fin de l'étiquette !", se désole-t-il en guise de conclusion.