Le verglas, l'ennemi numéro 1 des automobilistes

INVITÉ RTL - Arnaud Quémard, directeur de l'exploitation du groupe Sanef, fait un point sur l'état des autoroutes du Nord et de l'Est soumises au verglas et à la neige ce lundi 2 janvier.

Prudence si vous prenez la route ce lundi matin. Pas moins de 18 départements du Nord et de l'Ile-de-France sont toujours en vigilance orange à la neige et au verglas et ce jusqu'à 13h. Concrètement, il y a du verglas dans le Nord-Pas-de-Calais, au sud de la Seine-et-Marne, en Normandie, dans les Ardennes et vers les Pays de la Loire. Il s'agit pour la plupart de pluies verglaçantes, certains ont aussi de la neige.



Les températures sont moins froides que ce week-end, c'est ce qui crée des pluies verglaçantes. L'air en altitude est moins froid donc ne se transforme pas en neige, mais les sols sont froids donc la pluie qui s'y dépose se transforme en verglas.



La situation est néanmoins sous contrôle sur les routes, selon Arnaud Quémard, directeur de l'exploitation du groupe Sanef, qui exploite toutes les autoroutes du Nord et de l'Est. "Nos équipes sont sur le terrain depuis le début de la nuit et effectuent des salages. Cela représente près de 800 personnes déployées, 250 engins et nous disposons de près de 80 000 tonnes de sel de stock, donc tout devrait bien se passer', assure-t-il. Attention tout de même car comme le rappelle Arnaud Quémard, "pluies et brouillards verglaçants sont les ennemis des automobilistes".