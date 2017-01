Marie-Claude Bompard avait refusé de marier un couple de femmes après avoir farouchement combattu la loi pour le mariage pour tous.

> La maire de Bollène doit-elle est condamnée pour son refus de célébrer un mariage homosexuel ? Crédit Image : Elodie Grégoire Crédit Média : Marc-Olivier Fogiel Télécharger

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

En août 2013, quelques mois seulement après la promulgation de la loi Taubira, la maire de Bollène (Vaucluse) avait refusé de marier un couple de femmes. Marie-Claude Bompard, la femme du maire d'extrême-droite d'Orange, Jacques Bompard et elle est membre de la Ligue du sud, un parti identitaire, avait combattu la loi du mariage pour tous. Le mariage a été célébré par une adjointe mais une association a porté plainte. Marie-Claude Bombard comparaissait donc devant le tribunal pour sa décision.



"C’est la loi de la République, donc il doit se passer quelque chose", concède Élisabeth Lévy. "C’est proprement scandaleux qu’un élu de la République n’applique pas les lois de la République", renchérit Matthieu Croissandeau. "Un maire ne prononce pas un mariage à titre privé", rappelle de son côté Olivier Mazerolle.



On refait le monde avec :

- Élisabeth Lévy, rédactrice en chef de Causeur

- Joseph Macé-Scaron, vice-président du comité éditorial de Mariane

- Olivier Mazerolle, journaliste et animateur du Grand Jury

- Matthieu Croissandeau, directeur de L’Obs