"L'autre débat" : Jacques Cheminade et Nathalie Arthaud débattent seuls

publié le 21/03/2017 à 06:50

Lundi 20 mars, TF1 organisait le premier grand rendez-vous de la campagne présidentielle. Les cinq candidats les mieux placés dans les sondages, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, François Fillon, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, étaient réunis pour un débat.



Les six autres candidats étaient quant à eux invités par Explicite pour confronter leur point de vue au cours d'une émission retransmise sur Facebook intitulé "L'autre débat". Mais Jean Lassalle organisait une réunion dans le Béarn, François Asselineau - qui se plaint de ne pas être assez invité - a refusé l'invitation, et Nicolas Dupont-Aignan a préféré aller sur le plateau de Touche pas à mon poste sur C8. Quant à Philippe Poutou, il a été retenu à la dernière minute par une mobilisation sociale chez Ford. Le débat est donc devenu un duel.

