VIDÉO - ONPC : Philippe Poutou attaque le mépris des chroniqueurs

publié le 04/03/2017 à 01:11

On l’a aperçu détourner un moment le regard, puis tenter dans un rire tant bien que mal à son tour. Lors de son passage sur le plateau de "On n’est pas couché" samedi 26 février, Philippe Poutou a vu l’ensemble du plateau de l’émission de France 2 est pris d’un fou rire général au moment d’évoquer le chômage et les licenciements abusifs. Lorsque Vanessa Burggraf s’emmêle les pinceaux sur l'interdiction des licenciements, une des mesures les plus saillantes du programme de Philippe Poutou, la chroniqueuse de Laurent Ruquier, mais aussi l'animateur lui-même et ses invités, Michel Cymes, Doria Tillier et Nicolas Bedos, ont multiplié bons mots et éclats de rire.



Après cette séquence étonnante, le candidat du NPA est revenu sur cet épisode dans les colonnes de Télé-Loisirs, repris pas le site des Inrocks, pour donner son propre ressenti. "L’attitude de ces journalistes a choqué et je le comprends. Les gens ont senti qu’on se foutait de la gueule des problèmes réels comme le chômage et la précarité", a lâché le candidat du NPA, "ils sont tellement prétentieux qu’ils ne mesurent pas les conséquences."

Philippe Poutou s’est d’ailleurs étonné que la séquence n’ait pas été coupée au montage, alors que l’émission avait été enregistrée deux jours avant la diffusion, jeudi 24 février : "Je suis surpris qu’ils aient gardé la séquence. C’était tellement surréaliste. Ça les mettait, en plus, dans une situation ridicule et malsaine. On a l’impression qu’ils prennent tout ça de haut, ils sont tellement habitués à rire entre eux. Et finalement, ils ne se rendent peut-être pas compte qu’en faisant ça, ils mettent en évidence leur mépris et leur incapacité à discuter. Ils se sont montrés tels qu’ils sont."