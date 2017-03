François Asselineau : l'UPR est-il vraiment "bannit des médias" ?

publié le 15/03/2017 à 06:50

François Asselineau est officiellement candidat à la présidence de la République. Et c'est une bonne nouvelle pour le débat car le candidat de l'Union populaire républicaine (UPR) c'est l'homme qui dénonce, l'homme qui met un coup de pied dans la fourmilière.



D'ailleurs, comme il aime à la répéter : "La démocratie en France n'est plus qu'un leurre". Et c'est parce qu'il dit des choses qui dérangent qu'il expliquait sans doute récemment que "actuellement l'UPR est autorisée légalement mais elle est interdite dans les grand médias, tout le monde le sait".

François Asselineau dénonce donc un grand complot anti-UPR, bannit des médias. Vraiment ? Dans Le Surf de l'info, Cyprien Cini a exhumé des archives plusieurs passages médiatiques du candidat qui mettent à mal sa version.



