INVITÉ RTL- Rémi Kauffer, écrivain français, revient sur l'un des plus ancien métier du monde : l'espionnage dans son livre "Histoire mondiale des services secrets"aux éditions Perrin



> L'invité de RTL Soir du 30/12/2016

Le président américain Barack Obama a pris une série de mesures contre les services de renseignements russes en représailles de l'ingérence de Moscou dans l'élection présidentielle américaine, 35 diplomates russes ont été renvoyés. Rémi Kauffer, écrivain français qui a entre autres écrit Histoire mondiale des services secrets aux éditions Perrin explique "qu'il y a une tradition très ancienne dans les services secrets russes d'avoir une forte représentation des services secrets à l'intérieur de la présentation diplomatique" et ajoute "qu'il y a forcément une grosse présentation d'agents secrets", parmi ces 35 agents.



Barack Obama désigne deux des services de renseignement russe : "le service de renseignement de l'armée et le FSB qui est la partie policière de l'ancien KGB" ajoute Rémi Kauffer. Le renseignement électromagnétique va-t-il replacer l'humain dans l'espionnage? : L'auteur explique que "le renseignement humain a encore de beaux jours devant lui et le renseignement technologique ne permet pas de résoudre tous les problèmes".