Le ramadan s'achève dimanche 25 juin avec l'Aïd el-Fitr

publié le 24/06/2017 à 19:28

Dans un communiqué du cabinet royal publié par l'agence officielle Spa, les autorités religieuses ont indiqué qu'après l'observation du premier croissant de lune de chawal, le nouveau mois lunaire, dimanche sera le premier jour de la fête du Fitr. Les Émirats arabes unis et le Koweït ont également annoncé sur leurs agences de presse que dimanche marquerait le début de l'Aïd el-Fitr. Pendant le ramadan, mois de piété et de prière, les fidèles s'abstiennent de manger, de boire et d'avoir des rapports sexuels du lever au coucher du soleil.



L'Aïd el-Fitr ou Aïd el-Seghir (petite fête) étant l'une des deux dates les plus solennelles du calendrier musulman avec l'autre Aïd, Aïd el-Kébir ou Aïd el-Adha, la grande fête ou fête du sacrifice. Elle tombe le premier jour du mois suivant le ramadan, dit de "chawwal". Pour l'Aïd, différents rituels traditionnels sont pratiqués, différemment selon les familles, comme l'échange de cadeaux, le partage de nourriture. Les musulmans sont également invités à réfléchir sur ce qu'ils ont appris durant ce mois de jeûne. Une aumône, nommée "Zakât al-fitr" doit être donnée aux personnes dans le besoin avant la prière du jour de fête. Le montant de cette aumône est d'environ 5 euros en France. Elle est donnée soit directement à une personne, soit indirectement à la mosquée, qui se charge de redistribuer les dons à des associations.

La grande prière collective doit être réalisée après avoir fait de grandes ablutions (un bain rituel) et le Takbîr, une répétition de phrase à la gloire d'Allah dans la nuit précédant l'Aïd jusqu'à la dernière prière. Ensuite les musulmans doivent s'échanger leurs vœux pour l'année à venir. Cette journée est aussi l'occasion de repas de fête, en famille et de visites rendues à ses proches.