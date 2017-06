publié le 22/06/2017 à 09:53

La scène a été enregistrée par la caméra de surveillance d'un bus stambouliote le mercredi 14 juin. Asena Melisa Saglam, une étudiante de 21 ans portant un short, est assise au fond du véhicule lorsqu'un homme, avant de descendre à son arrêt, la gifle violemment. Selon le site turc d'information en anglais Hürriyet Daily News, cité par Francetvinfo, l'homme aurait demandé à la jeune femme si "elle n'avait pas honte de s'habiller de cette façon pendant le ramadan". Celle-ci se rue ensuite vers son agresseur, tenant de l'empêcher de prendre la fuite. Il l'attrape et parvient à la repousser avant de descendre du bus.



L'étudiante a immédiatement porté plainte contre l'homme, identifié comme Ercan K. Interpellé trois jours plus tard, il n'a cependant passé que quelques heures en détention, le temps de faire son témoignage, avant d'être relâché le jour même dans l'attente de poursuites éventuelles. Asena Melisa Saglam a déposé une requête auprès du procureur pour contester la remise en liberté de son agresseur, ce qui a poussé le parquet à émettre une nouvelle demande d'arrestation, selon les médias turcs.

Interrogée par le Hürriyet Daily News, l'étudiante a déclaré ne pas avoir eu l'intention de "discréditer le ramadan et l'islam" et a ajouté que son seul souhait était que "le système judiciaire punisse de façon appropriée et dissuasive son agresseur". Son avocate a estimé que cet incident était "le reflet de la mentalité qui a cours dans la rue. À moins que nous ne disions "stop" et que nous fassions entendre nos voix, cela ne prendra jamais fin".