Le journal RTL de 18 h : le point sur l'attaque à Londres

publié le 22/03/2017 à 18:59

Une attaque terroriste en plein cœur de Londres. Un an jour pour jour après les attentats de Bruxelles, la capitale britannique est à son tour touchée. Une attaque en deux temps : sur le pont de Westminster, une voiture folle qui renverse des passants en les blessant grièvement. Puis un assaillant, peut-être le même, tente d'entrer dans le Parlement à proximité. Il poignarde un policier avant d'être touché par balle. Le bilan provisoire est de deux morts selon Sky News, et de plusieurs blessés graves notamment parmi les policiers.



Un car de lycéens de Concarneau étaient sur place ; 92 élèves du lycée Saint-Joseph. Selon la BBC, trois d'entre eux seraient blessés. Tout le quartier ets bouclé, plusieurs hélicoptères et ambulances sont sur place. Le bilan pourrait s'aggraver, selon Marie Billon, correspondante de RTL : "Un docteur a dit que des blessés avaient des blessures catastrophiques. On sait aussi qu'une femme a été repêchée. Elle était tombée dans la Tamise, elle est apparemment grièvement blessée."

La journaliste ajoute que "La police pense sans preuve qui prouve le contraire que c'est une attaque terroriste. Il y a priori une réunion Cobra qui devrait se tenir ou qui est en train de se tenir à Downing Street en ce moment. C’est-à-dire que les forces de sécurité essayent de prendre cet incident comme une attaque terroriste pour l'instant. Le MI-5 et le MI-6, les services de sécurité britannique, seraient en train d'essayer de comprendre qui est l'attaquant au moins du policier pour voir si c'est une attaque qui a été orchestrée par un loup solitaire ou si c'est quelque chose d'organisé plus internationalement."

À écouter également dans ce journal

- François Fillon en mode contre-attaque : le candidat de la droite est désormais poursuivi pour faux et escroquerie aggravée, il aurait produit de fausses preuves dan l'enquête sur les emplois fictifs. Le PS demande à François Fillon de retirer sa candidature à la présidentielle.



- Le patrimoine des candidats à l'élection présidentielle vient tout juste d'être rendu public. Le plus gros propriétaire est Nicolas Dupont-Aignan : 7 appartements pour une valeur de plus de 2 millions d 'euros.



- Les médicaments dans le viseur de la sécurité routière : certains calmants figurent désormais sur la liste rouge de produits les plus dangereux.



- Un petit garçon de 10 ans roué de coups par ses camarades en pleine cour d’école dans la Loire. Cet enfant noir était un souffre-douleur depuis trois ans. Et sa famille avait donné l’alerte en vain, il avait même pensé au suicide.



- La bourse de paris termine en baisse de 0,15 % à 4.995 points.