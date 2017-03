publié le 22/03/2017 à 08:18

Les États-Unis et le Royaume-Uni ont annoncé l'interdiction des appareils électroniques dans les cabines d'avions sur les vols directs en provenance de pays arabes et de Turquie, invoquant un risque d'attentats "terroristes". Ordinateurs portables, tablettes, consoles de jeux, liseuses, lecteurs de DVD, appareils photos, devront être placés dans les bagages en soute. La France et le Canada ont indiqué qu'ils réfléchissaient à des mesures identiques. Berlin les a de son côté écartées pour l'instant, de même que l'Australie et la Nouvelle-Zélande.



Aucune compagnie américaine n'est concernée, mais des géants internationaux des pays du Golfe, Qatar Airways, Emirates et Etihad Airways, assurant des vols directs vers les États-Unis, devront à partir du week-end prochain interdire à leurs passagers d'embarquer avec des appareils électroniques plus gros qu'un téléphone.

Pourquoi ne pas interdire tous les appareils électroniques ? "C'est une question de volume de la batterie", explique Xavier Tytelman, spécialiste en sécurité aérienne et ancien aviateur militaire. "Le problème est qu'on a acquis la quasi-certitude qu'Al-Qaïda est capable de faire des fausses batteries, c'est-à-dire des explosifs liquides qui ne sont pas forcément détectables avec les scanners classiques", indique-t-il.



"Même si un téléphone était en réalité une bombe, elle ne serait pas d'un volume suffisant pour détruire un avion", affirme-t-il encore.