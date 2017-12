Le journal de 8h : le cercueil de Johnny est arrivé au Bourget

publié le 10/12/2017 à 08:34

C'est dans un avion privé que la dépouille de Johnny Hallyday s'envolera aujourd'hui vers l'île de Saint-Barthélemy où la star sera inhumée. Le cercueil est arrivé à l'aéroport du Bourget vers 7 heures ce matin, il attend maintenant l'arrivée de la famille et des proches. Ils vont embarquer dans un Boeing 757 d'une capacité de 62 passagers.



Il y a bien sûr Laeticia Hallyday, ses filles Jade et Joy, mais aussi Laura Smet et David Hallyday. Le voyage va durer près de 10 heures jusqu'à Saint-Martin, avant un transfert vers Saint-Barthélemy. Demain, Johnny sera inhumé dans le petit cimetière de Lorient, face à l'océan.

Hier, l'Idole des jeunes a eu droit à un ultime show à la mesure ou plutôt à la démesure de ce qu'il représentait pour son public. Une descente des Champs-Élysées jusqu'à l'église de la Madeleine et une cérémonie particulièrement réussie. Un jour inoubliable pour tous ses fans.

À écouter également dans ce journal

Politique - En Corse, les électeurs votent aujourd'hui pour le deuxième tour des élections territoriales. La semaine dernière, la liste des nationalistes était arrivée en tête avec 45 % des voix.



Politique - Les 235.000 adhérents des Républicains votent aujourd'hui pour élire leur président. Trois candidats sont en lice : Bruno Le Maire, Florence Portelli et Maël de Calan.



Solidarité - Le Téléthon a recueilli 75,6 millions de promesses de dons pour sa 31e édition. En 2016, le montant avait atteint 80,3 millions d'euros.



Justice - Un gigantesque trafic de voitures a été démantelé, cette semaine, à Nîmes. Sa particularité : il était alimenté par des malfrats dont un expert en informatique. Douze personnes au total ont été arrêtées dont huit ont été incarcérées vendredi. Plusieurs milliers de véhicules auraient été dérobés,



Ligue 1 - Le PSG est devenu champion d'automne en dominant Lille 3 à 1, grâce à des buts de Di Maria, Pastore et MBappe.