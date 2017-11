publié le 19/11/2017 à 08:33

Christophe Castaner, seul candidat, a été élu délégué général de La République En Marche pour trois ans hier lors du Conseil du parti près de Lyon. Celui qui est également porte-parole du gouvernement et secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement n'a pas encore dit s'il quitterait l'un ou ses deux postes.



Christophe Castaner s'est quasiment fait voler la vedette par Édouard Philippe. Lors de son allocution le Premier ministre a retenu l'attention en prenant un peu plus ses distances avec son parti d'origine, Les Républicains, non sans humour.

"Je suis sûr que vous avez remarqué les circonvolutions de ceux qui parlent de famille politique plutôt que de parti. La famille ce serait toujours respectable et le parti ce serait forcément honteux", a relevé Édouard Philippe. "Je ne sais pas si vous êtes un parti ou une famille politique, mais quand je vous vois je constate qu'on ne choisit pas toujours sa famille mais on choisit ses amis"

À écouter également dans ce journal

- À Sarcelles, un gardien de la paix a tué son beau-père et deux passants, blessé sa compagne, sa belle-mère et sa belle-sœur, avant de se suicider avec son arme de service.



- Le premier ministre démissionnaire libanais Saad Hariri a indiqué qu'il se rentrerait au Liban au plus tard le 22 novembre, où il participera à la fête nationale. "C'est là-bas que je ferai savoir ma position après m'être entretenu avec le président de notre République, le général Michel Aoun", a-t-il indiqué.



- Les trois candidats à la présidence des Républicains ne débattront pas. Laurent Wauquiez, Florence Portelli et Maël de Calan n'ont pas trouvé de terrain d'entente sur les modalités de cette confrontation.



- Des appels par téléphone satellite attribués par la marine argentine au sous-marin disparu depuis mercredi 15 novembre ont été reçus par des bases navales d'Argentine.



- Le XV de France s'est incliné 18-17 face à l'Afrique du Sud hier au Stade de France. Les Bleus ont encaissé leur 6e défaite de suite, dont 5 tests-matchs. Samedi, le XV de France affrontera le Japon, à l'U Arena de Nanterre.



- En Ligue 1, le PSG a surclassé Nantes 4-1. Les Parisiens possèdent désormais 6 points d'avance sur Monaco qu'ils iront défier dans une semaine en Principauté.