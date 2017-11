publié le 19/11/2017 à 07:36

À Sarcelles, un policier de 31 ans a commis un carnage avant de mettre fin à ses jours avec son arme de service, hier soir, peu avant 21 heures. Le fonctionnaire a d'abord abattu deux personnes qui se trouvaient sur la voie publique, avant de s'en prendre directement à sa belle-famille. Le choc est immense dans la commune, avec ce bilan extrêmement lourd.



Trois personnes ont perdu la vie, après que ce policier se soit rendu au domicile de sa belle-famille avec son arme de service, dans le quartier du vieux Sarcelles. Il a tué son beau-père ainsi que deux passants dans la rue. À ce stade, ces deux victimes n'avaient pas de lien avec le tireur.

Autre victime, elle blessée : sa compagne. Le gardien de la paix l'a gravement blessée au visage alors qu'elle était assise dans une voiture stationnée devant la maison. Avant de retourner l'arme contre lui, le policier a ensuite poursuivi sa belle-mère et sa belle-sœur, dans le jardin du pavillon. Il leur a tiré dessus et les a blessées. Selon l'ancien maire de la ville, le policier n'aurait pas supporté que sa compagne ait décidé de le quitter.

À écouter également dans ce journal

- Christophe Castaner, seul candidat, a été élu délégué général de La République En Marche pour trois ans hier lors du Conseil du parti près de Lyon. Celui qui est également porte-parole du gouvernement et secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement n'a pas encore dit s'il quitterait l'un ou ses deux postes.



- Les trois candidats à la présidence des Républicains ne débattront pas. Laurent Wauquiez, Florence Portelli et Maël de Calan n'ont pas trouvé de terrain d'entente sur les modalités de cette confrontation.



- Saad Hariri sera de retour au Liban au plus tard le 22 novembre. Il participera à la fête nationale, a-t-il indiqué après avoir rencontré Emmanuel Macron, hier à l'Elysée. Le Premier ministre démissionnaire a remercié la France pour son rôle de médiation.



- Le foie gras pourrait manquer lors des fêtes de fin d'année. En cause : la fermeture de nombreuses exploitations qui ont dû temporairement fermer face à la grippe aviaire. Conséquence : les canards se font de plus en plus rares.



- Johnny Hallyday, hospitalisé depuis le début de semaine pour détresse respiratoire dans le XVIe arrondissement de Paris, a pu regagner son domicile de Marne-la-Coquette, hier.



- Malcolm Young, le fondateur du groupe AC/DC, est décédé hier à l'âge de 64 ans.



- Azzedine Alaïa, couturier franco-tunisien, est décédé hier à l'âge de 77 ans. Il s'était fait connaître dans les années 80 avant de poursuivre sa carrière hors-système.



- Le XV de France s'est incliné 18-17 face à l'Afrique du Sud hier au Stade de France. Les Bleus ont encaissé leur 6e défaite de suite, dont 5 tests-matchs. Samedi, le XV de France affrontera le Japon, à l'U Arena de Nanterre.



- En Ligue 1, le PSG a surclassé Nantes 4-1. Les Parisiens possèdent désormais 6 points d'avance sur Monaco qu'ils iront défier dans une semaine en Principauté.