Le journal de 8h : 26 Français blessés dans les attaques à Barcelone

publié le 18/08/2017 à 08:49

26 Français blessés, dont 17 dans un état grave. C'est le bilan, selon le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, de l'attaque survenue jeudi 17 août vers 17 heures à Barcelone. Une voiture-bélier a foncé sur la foule sur l'avenue de La Rambla, faisant, au total, 13 morts et une centaine de blessés de 18 nationalités différentes. L'attentat a été revendiqué par l'organisation terroriste État islamique. Le conducteur de la camionnette a pris la fuite après avoir fauché les passants et est toujours recherché ce vendredi matin. Deux suspects ont eux été arrêtés dans deux localités éloignées respectivement de 100 et 200 km de Barcelone.



Plus tard, vers 2 heures du matin, une autre attaque a eu lieu, cette fois-ci à Cambrils, une station balnéaire située à 120 kilomètres au sud de Barcelone. Selon un porte-parole du gouvernement régional, "les terroristes présumés circulaient dans une Audi A3 et ont apparemment renversé plusieurs personnes avant de se heurter à une patrouille des Mossos d'Esquadra et la fusillade a commencé". Cinq "terroristes présumés" ont alors été abattus par la police.

Au cours de ce deuxième attentat, six civils - dont un est dans un état critique - et un policier ont été blessés, d'après les informations communiquées par les services d'urgence de Catalogne sur leur compte Twitter. Via le réseau social américain, la police a indiqué qu'elle considérait cette attaque comme liée à l'attentat de Barcelone survenu plus tôt.

À écouter également dans ce journal

- Suite aux attaques terroristes en Catalogne, l'Espagne est en deuil pour trois jours. Les dirigeants du monde entier ont condamné ces attentats et appellent à combattre les terroristes.



- Le Quai d'Orsay a ouvert une cellule de crise à Paris en lien avec le consulat de France à Barcelone, joignable au 0143175100. 3.200 appels ont déjà été reçus.



- Le campement sauvage de migrants de la porte de la Chapelle, à Paris, déjà évacué le 7 juillet dernier, l'a de nouveau été ce vendredi 18 août au matin. Près de 1.500 personnes vont être prises en charge.



- L'OM a fait match nul (1-1) contre l'équipe slovène de Domzale en barrage aller de la Ligue Europa, jeudi 17 août au soir.