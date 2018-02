publié le 11/02/2018 à 08:03

Après plusieurs départs de feu vendredi 9 février dans l'enceinte de l'hôpital de Berck-sur-Mer dans le Pas-de-Calais, un agent de sécurité de l'établissement a été placé en garde à vue. Il est suspecté d'avoir déclenché près d'une vingtaine d'incendies. Les départs de feu ont été maîtrisés par les pompiers mais ils ont entraîné l'évacuation de plusieurs bâtiments de l'institut Calot, l'un des sites de l'hôpital.



Depuis plusieurs jours, l'hôpital reçoit en plus des messages menaçants d'un corbeau. Les salariés ne sont pas sereins. "En ce moment c'est bizarre, on en a marre, on suspecte tout le monde, on ne sait plus à qui faire confiance", explique l'une salariée. "Les messages que l'on reçoit sont vraiment des messages orduriers, menaçants, confirme Benoit Dolle, directeur de l'établissement, au micro de RTL. Le corbeau nous surveille, observe, c'est de toute évidence quelqu'un qui connaît extrêmement bien et les gens et les locaux."

À écouter également dans ce journal

- Dans le procès en appel pour la mort de Fiona, Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf ont été condamnés à 20 ans de réclusion. La mère de Fiona n'avait été condamnée qu'à 5 ans de prison en première instance. Le père biologique de l'enfant considère que son ex-femme a eu la peine qu'elle méritait.

- Avec la libération de la parole sur le harcèlement sexuel, les associations sont débordées. De plus en plus de femmes saisissent la justice. Jusque-là, très peu portaient plainte, mais c'est en train de changer, alors qu'une femme sur 5 est confrontée au harcèlement dans son travail.



- La région Île-de-France prend ses quartiers en banlieue, dans les docks de Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis. La grande majorité des 1.800 agents de la région aura déménagé avant la fin du mois, les premiers arrivés dans les locaux sont assez contents.



- Battu par l'Irlande le week-end dernier en ouverture du Tournoi des 6 Nations, le XV de France affronte l'Écosse ce dimanche à 16h. L'occasion de trouver enfin le chemin de la victoire après une série de défaites inquiétante.



- Le groupe LVMH organise chaque année un défilé en Seine-Saint-Denis. À Montfermeil, c'est la 13e édition du défilé culture et création, avec notamment un prix jeune talent pour les stylistes de moins de 26 ans.