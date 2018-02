Fusillade mortelle à la burqa : sept personnes déférées à Toulouse et Lyon

publié le 11/02/2018 à 05:44

Sept personnes étaient vendredi soir en cours de présentation dans le cadre de l'enquête sur une fusillade mortelle perpétrée dans une cité toulousaine en juillet 2017 par un homme dissimulé sous une burqa, a-t-on appris auprès du parquet de Toulouse.



"Quatre personnes sont déférées à Toulouse, une a été libérée, et les autres, interpellées à Lyon, sont présentées à un juge lyonnais avant d'être déférées à Toulouse la semaine prochaine", a précisé le parquet, indiquant que des mandats de dépôts avaient été requis. "On poursuit nos investigations" sur cette fusillade, au cours de laquelle un homme, condamné pour "trafic de stupéfiants, violences, vol aggravé et port d'arme", avait été tué et sept autres personnes blessées, indique une autre source source.

L'attaque était survenue vers 21h30 le 3 juillet, dans le quartier de la Reynerie, classé "zone urbaine sensible" et situé dans l'ensemble plus vaste du Mirail, dans le sud-ouest de Toulouse. L'auteur avait agi "dissimulé à la vue de sa victime par le port d'une burka" et en utilisant "une poussette pour cacher son arme, vraisemblablement un fusil d'assaut de type kalachnikov", avait précisé le procureur de la République.

Au moins trente tirs

"Au moins trente tirs" d'une arme à feu automatique avaient été relevés alors que de nombreuses personnes dont des enfants étaient dehors par une chaude soirée d'été. Le meurtrier avait ensuite pris la fuite à bord d'un deux-roues de forte cylindrée conduit par un complice.



On ignore si l'auteur des coups de feu figure parmi les personnes gardées à vue. L'information judiciaire est ouverte des chefs d'assassinat en bande organisée, tentative d'assassinat en bande organisée et association de malfaiteur en bande organisée. Mardi 6 février, neuf personnes ont été interpellées dans la région toulousaine mais aussi du côté de Lyon, a précisé la Dépêche du Midi. Le quartier de la Reynerie avait été le théâtre, à l'été 2016, de deux règlements de comptes liés au trafic de stupéfiants.