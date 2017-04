publié le 06/04/2017 à 08:15

Donald Trump a menacé de passer à l'action en Syrie après une attaque chimique présumée imputée au régime de Damas, que le président des États-Unis a qualifiée d'"odieuse" et d'"affront à l'humanité". Son chef de la diplomatie Rex Tillerson a également mis en garde la Russie sur son soutien indéfectible à Damas, pendant que le Conseil de sécurité de l'ONU négociait une résolution de condamnation de cette attaque qui soulève une indignation internationale. Au moins 86 personnes, dont 30 enfants, ont été tuées lors d'un raid mené mardi 4 avril sur Khan Cheikhoun, petite ville de la province rebelle d'Idleb. Les médecins ont relevé tous les symptômes d'une attaque chimique: pupilles dilatées, convulsions, mousse sortant de la bouche.





Le président français François Hollande a réclamé "une réaction de la communauté internationale à la hauteur de ce crime de guerre". Pour le chef de la diplomatie britannique Boris Johnson, "toutes les preuves (...) laissent penser que le régime d'Assad" a utilisé "des armes illégales en toute connaissance de cause". Sur le terrain, des médecins tentaient de sauver les blessés les plus graves parmi plus de 160 personnes soignées après l'attaque.

À écouter également dans ce journal :

- Présidentielle : un sondage Elabe donne Marine Le Pen et Emmanuel Macron à égalité dans les intentions de vote. Jean-Luc Mélenchon, lui, se rapproche de François Fillon. En meeting en Alsace, la candidate frontiste s'est prononcée pour la suppression des grandes régions. "Ce Grand Est, il ne représente rien, il n'a ni histoire ni sens ni cohérence", a-t-elle lancé mercredi 5 avril.

- Nucléaire : un nouvel épisode se joue jeudi dans la saga de la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, avec un conseil d'administration d'EDF qui devrait se prononcer sur cette promesse phare de François Hollande, lors d'un vote au résultat toujours incertain.



- Guyane : les manifestants qui occupaient le Centre spatial guyanais (CSG) depuis mardi 4 avril à Kourou ont mis fin à cette action "symbolique" mercredi 5 avril, en se targuant d'avoir effectué "une démonstration de force", a annoncé un porte-parole du mouvement.



- Grasse : Hervé Pizzinat, le proviseur du lycée Tocqueville de Grasse dans les Alpes-Maritimes, qui a été blessé en s'interposant mi-mars face à un élève armé qui voulait tuer une dizaine de camarades, a été fait chevalier de la Légion d'honneur.