publié le 05/04/2017 à 14:34

Alors qu'un conseil d'administration d'EDF se tiendra jeudi 6 avril sur le sort de la plus vieille centrale de France, Fessenheim, le PDG du groupe pourrait faire en sorte que la décision soit reportée après l'élection présidentielle. Pour Philippe Page Le Mérour, délégué syndical central CGT à EDF, il s'agit d'un "suspens insoutenable pour les salariés concernés puisque depuis 5 ans, ils sont maintenus dans des phases successives de suspense" et ajoute qu'il existe aujourd'hui "un bras de fer entre un président de la République sortant qui entend mettre sa croix dans la case pour dire qu'un engagement a été tenu (...) mais c'est à nos yeux, une fermeture d'usine de plus dans ce quinquennat qui en a déjà connu beaucoup".



Pour ce délégué syndical, Fessenheim doit continuer de fonctionner et "il n'y a aucune raison de fermer cette centrale". Alors qu'une indemnisation de 490.000 millions d'euros est prévue, ce délégué syndical explique que "les expertises démontrent que le manque à gagner pour l'entreprise est entre 2 et 6 milliards d'euros". "Sans Fessenheim demain comment on passe nos hivers prochains ? Personne ne sait répondre à cette question", ajoute Philippe Page Le Mérour qui estime que cette décision est "purement politique".