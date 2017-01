REPLAY - Ce mardi 24 janvier s'ouvre un nouveau procès dans l'affaire de la catastrophe AZF, survenue en septembre 2001, tuant 31 personnes.

C'est un troisième procès qui s'ouvre ce mardi à Paris dans l'affaire AZF, le deuxième en Appel. De nombreux blessés, parmi les 2.500 concernés par la catastrophe survenue le 21 septembre 2001, seront présent à la cour d'appel de Paris.



Lors de la catastrophe, 31 personnes avaient aussi perdu la vie, la faute à une explosion sur le site de l'usine toulousaine du groupe Total. Avait ensuite commencé une procédure judiciaire complexe pour "homicides, blessures et destructions involontaires". Grande-Paroisse, la filiale du groupe pétrolier français, conteste la thèse de l'accident.



Le procès qui s'ouvre aujourd'hui à Paris doit durer cinquante-trois jours à partir de ce mardi. Jusqu'à présent, l'assureur de Total aurait versé 300 millions d'euros jusqu'à présents aux victimes pour les seuls préjudices corporels, selon l'Association des sinistrés, AON.

