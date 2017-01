REPLAY - Les employés du groupe Vivarte, en difficulté financière, vont manifester à Paris, ce jeudi 5 janvier, pour alerter sur un plan de licenciement massif.

Vivarte, un groupe textile qui rassemble notamment Naf Naf, André, ou encore La Halle, souffre depuis 2012 d'un retournement du marché de l'habillement et a changé six fois de patron. Il accuse une dette de 1,3 milliard d'euros, essentiellement à cause du rachat du groupe en 2006. Dans le même temps, pour dégager des liquidités, une centaine de magasins La Halle aux chaussures, notamment, sont en vente.



Surtout, les salariés du groupe craignent un plan de licenciements, même si Vivarte a démenti, mercredi 4 janvier, l'information selon laquelle il envisagerait de se départir de quelque 750 personnes de l'enseigne André.



Après leur manifestation, ce jeudi, les syndicats seront reçus à Bercy, dans le 12e arrondissement de Paris, au ministère de l'Économie et des Finances, afin d'alerte sur la situation critique du groupe.

