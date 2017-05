publié le 11/05/2017 à 08:20

Avis aux automobilistes : la vignette Crit’Air, cette fameuse pastille qui renseigne sur le niveau de pollution d’un véhicule, va devenir incontournable. Un décret vient d’être discrètement publié, le jour du second tour. Il fixe à 68 euros l’amende en cas d’absence de vignette sur le pare-brise à partir du 1er juillet.



Pour l’instant, seulement trois millions d’automobilistes en Île-de-France l’ont collé sur leur pare-brise sur les 8 millions de véhicules immatriculés dans la région. Cette vignette sert à deux choses : d’abord à identifier toute l’année les véhicules qui ont le droit de rentrer ou non dans Paris les jours de semaine. Sont interdits ceux qui polluent le plus, c’est-à-dire ceux qui n’ont pas le droit du tout à la vignette.

À partir du 1er juillet, les véhicules avec une vignette grise, qui correspond au niveau 5, devront aussi rester au garage. Elle est également utile lors des pics de pollution ; seulement certaines couleurs sont autorisées ces jours-là. La vignette est à commander sur le site du ministère de l’Écologie.

À écouter également dans ce journal

- Jeudi 11 mai débutent les saints de glace. S’ils s’apparentent plus à un mythe qu’à une réalité à cause du réchauffement climatique, les jardiniers attendent toujours la fin de ces trois jours de gel tardif pour repiquer.



- Le suspense continue autour des investitures La République En Marche pour les législatives. Le mouvement d’Emmanuel Macron devait dévoiler jeudi 11 mai les noms des 577 candidats investis pour les scrutins des 11 et 18 juin. Finalement, on n’aura droit aujourd’hui qu’à 450 noms en raison de l’afflux des candidatures de dernière minute, comme celle de Manuel Valls.



Le Premier ministre Bernard Cazeneuve a officiellement remis dans la soirée du 10 mai sa démission et celle de son gouvernement, comme le veut la tradition républicaine. Il s’est ensuite rendu au Mans pour lancer la bataille des législatives aux côtés de Stéphane Le Foll qui brigue un nouveau mandat de député dans la Sarte. Le Premier ministre a au passage raillé sans les nommer Benoît Hamon et Anne Hidalgo, qui vont lancer chacun de leur côté des mouvements au sein du Parti socialiste.



- Jean-Luc Mélenchon va officialiser sa candidature aux législatives à Marseille. Le candidat de La France insoumise se parachute lui-même dans une circonscription détenue par le socialiste Patrick Mennucci, qui ne l’entend pas de cette oreille.