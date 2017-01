REPLAY - À l'avant-veille de l'investiture de Donald Trump, Barack Obama a fait ses adieux aux médias jeudi 19 février.

> Le journal de 7h30 : le président Obama a donné sa dernière conférence de presse Crédit Image : RTL Crédit Média : RTL Télécharger

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Barack Obama a fait le testament de sa présidence aux médias. Mercredi 18 janvier, dans la James S. Brady Press Briefing Room de l'aile Ouest de la Maison-Blanche, le 44e président des États-Unis a donné sa dernière conférence de presse. Et pour cet événement exceptionnel, les journalistes étaient serrés comme des sardines.



Ce n'était pas un discours d'adieux. Il l'a déjà fait en détail, chez lui à Chicago la semaine passée. Cette fois, il s'agissait d'une dernière occasion pour adresser quelques messages. Le tout à l'avant-veille de l'investiture de Donald Trump, qui intervient plus de deux mois après son élection face à Hillary Clinton.

À écouter également dans ce journal

- George H. W. Bush et son épouse Barbara on été hospitalisés mercredi à Houston (Texas). L'ancien président américain de 92 ans a été admis en soins intensifs après une pneumonie.



- À la veille du dernier débat de la primaire de al gauche, Manuel Valls, Arnaud Montebourg et Benoît Hamon ont tous les trois tenu un meeting pour mobiliser leurs troupes mercredi soir.



- À quelques heures de l’arrivée, Armel le Cléac’h est en passe de remporter la huitième édition du Vendée Globe.



- Après une 4e victoire consécutive, le FC Nantes a repris la 11e place du championnat en s’imposant face à Caen (1-0).



- Richard Gasquet s’est qualifié pour le troisième tour de l'Open d'Australie en balayant l'Argentin Carlos Berlocq en trois sets (6-1, 6-1, 6-1).