L'histoire terrible de Lissana. La semaine dernière, la petite fille de 3 ans est morte de la grippe à Aix-les-Bains, en Savoie. La famille de la fillette a annoncé qu'elle allait porter plainte. Sur RTL, le grand-père accuse le Samu d'avoir manqué de réactivité. "Lorsque le Samu a été appelé, Lissana était dans un état semi-comateux, avec les yeux perdus une respiration haletante, des diarrhées et des vomissements", explique-t-il.



Appelé, le médecin du Samu répond qu'il n'y a "aucune notion d'urgence" et "on verra demain". La petite fille va mourir une heure seulement après avoir été transportée par sa mère aux urgences.

"Je ne sais pas à quoi sert le Samu. S'il ne se déplace dans ces cas-là, quand est-ce qu'il va le faire ?", s'indigne le grand-père. "Pour moi Lissana n'aurait pas dû mourir".

À écouter également dans ce journal

Météo - 36 départements de la moitié nord du pays sont toujours placés en vigilance orange pour neige et verglas. De plus, 22 départements ont déclenché le plan "Grand Froid" et 13.000 places supplémentaires ont été ouvertes pour les sans-abris.



Politique - Emmanuel Macron arrive aujourd'hui en Corse pour 48 heures. Une visite marquée par l'hommage au préfet Erignac, 20 ans après son assassinat. Le chef de l'État rencontra également les élus nationalistes Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni.



Économie - Les bourses de Tokyo et Hong Kong ont dévissé après le mini krach à New York. À Wall Street, le Dow Jones a clôturé en baisse de 4,6%.



Coupe de France - Sochaux reçoit le PSG ce soir pour les 8e de finale de la Coupe de France. Les jaunes et bleus ont dénoncé un manque de respect des joueurs parisiens, qui ont célébré l'anniversaire de Neymar en grande pompe ce week-end. "Ils nous chient dessus", a regretté le milieu défensif Florian Tardieu.