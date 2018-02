Les Républicains vont-ils quitter leur siège parisien ?

et Loïc Farge

publié le 06/02/2018 à 07:09

Les Républicains se demandent que faire de leur siège parisien. Car il y a urgence. Le parti est dans le rouge écarlate : il affiche 55 millions d'euros de dettes. "On ne peut pas prétendre gérer le pays si l'on n'est pas capable de gérer le parti !", a expliqué récemment à ses équipes Laurent Wauquiez.



Le nouveau président veut trancher la question d'ici la fin du mois. Il ira lui-même rencontrer les banques ce mois-ci pour décider de l'avenir de ce siège devenu beaucoup trop grand : 5.500 mètres carrés de bureaux répartis sur dix étages, tout ça pour 70 salariés.

C'est peu de dire qu'on ne doit pas être beaucoup gêné par son voisin. Cela vous fait un espace de 80 mètres carrés par personne. C'est luxe, en plein Paris.

Pour beaucoup, ce siège porte malheur. Depuis que la droite s'y est installée fin 2011, Nicolas Sarkozy a perdu la présidentielle, il y a eu la guerre Copé-Fillon et l'affaire Bygmalion. "C'est simple, on n'y a jamais fêté une seule victoire !", déplore un permanent.

Acheté 40 millions, estimé 50 millions

Il est donc devenu urgent de prendre une décision : soit louer une partie des étages, ou bien carrément vendre et déménager. "Bel immeuble, joli quartier très demandé" : plusieurs agents immobiliers sont déjà sur le coup. Estimation : jusqu'à 50 millions d'euros.



L'immeuble avait été acheté 40 millions il y a six ans. De quoi éponger une bonne partie de la dette et réaliser au passage une petite plus-value.