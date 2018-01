avec Yves Calvi et La rédaction numérique de RTL

publié le 23/01/2018 à 08:57

Des milliers de postes supprimés chez Carrefour ? Alexandre Bompard, le PDG du géant de la distribution s'apprête à restructurer l'enseigne, après s'être déjà occupé de la Fnac. 2.400 postes seraient menacés d'après Le Figaro, et 10.000 selon les syndicats.



Ces suppressions devraient concerner les différents sièges du groupe. Certaines fonctions seraient ainsi mutualisées, et des magasins fermés. Les hypermarchés déficitaires passeraient par ailleurs en location gérance afin de limiter les pertes.

L'objectif d'Alexandre Bompard serait de trancher dans le vif pour transformer le modèle actuel de Carrefour et le remettre en position de force. Pour cela un plan de croissance prévoit des suppressions de postes, des réorganisations et des investissements. De leur côté les salariés ont d'ores et déjà lancé un appel à la grève le 8 février.



À écouter également dans ce journal

- Emmanuel Macron a reçu lundi 22 janvier 140 PDG étrangers au château de Versailles à l'occasion du sommet pour l'attractivité de la France. L'objectif du chef de l'État était de les pousser à investir dans l'Hexagone.



- Le président des États-Unis Donald Trump devrait inviter Emmanuel Macron à Washington pour une visite d'État officielle prévue cette année, rapporte CNN. Il s'agirait de la première de la présidence Trump.



- Conséquence de la crue de 2016 ? Paris fait face à une prolifération de rats. Ils seraient plus de cinq millions à pulluler dans la capitale. "Vous voyez des sacs qui bougent tous seuls", témoigne un éboueur au micro de RTL.



- Anne Hidalgo veut soumettre la fin du diesel au vote. La maire de Paris annonce dans Le Monde l'organisation d'une votation citoyenne qui pourrait avoir lieu dès le printemps 2018.



- Les handballeurs français filent tout droit vers les demi-finales de l'Euro, après la cinquième victoire en 5 matchs lundi 22 janvier (39-30) face à la Serbie.