publié le 01/11/2017 à 09:05

Le feuilleton catalan continue. Après l'exil de Carles Puigdemont, ancien président de la Catalogne, deux de ses ministres dont rentrés en arrivés hier en Catalogne sous les huées de la foule à l'aéroport. Lors d'une conférence de presse, le leader indépendantiste accusé de rébellion par Madrid, a juré qu'il ne rentrerait pas en Espagne sans l'assurance d'un procès impartial. Il est convoqué demain, jeudi 2 novembre, par la justice espagnole.



Prenant la parole en catalan, en espagnol, en anglais et en français, Carles Puigdemont a envoyé une série de messages, après avoir de nouveau dénoncé "l’offensive agressive de Madrid contre le peuple catalan et son gouvernement légitime". Il a demandé à l'Europe d'intervenir. "Je demande à l’Europe de réagir. Parce que ce qui est en cause, ce sont les valeurs sur lesquelles elle est fondée : la démocratie, la liberté, la non-violence, l’accueil", a-t-il déclaré. "Nous condamner à trente ans de prison, ce serait en finir avec l’idée d’Europe, et nous le payerions tous", a conclu le leader catalan.

À écouter également dans ce journal :

- La parade d'Halloween a été maintenue cette nuit à New York malgré l'attaque terroriste quelques heures plus tôt à quelques mètres de là. Il était un peu plus de 15 heures aux États-Unis, 20 heures en France, quand un homme au volant d'une camionnette a fauché une vingtaine de personnes sur une piste cyclable. Le citoyen Ouzbek est sorti du véhicule en criant visiblement "Allahou Akbar". Il a été blessé mais sera entendu. Le bilan est lourd : au moins huit morts et onze blessés.

- Après des semaines de confusion, le bureau politique des Républicains a exclu hier, mardi 31 octobre, les alliés à Emmanuel Macron, de Gérald Darmanin à Édouard Philippe.



- Toujours aucun train ce mercredi matin sur la ligne A du RER entre la Défense et Auber. Cela fait deux jours que cela dure, heureusement c'est un jour férié donc moins de galères à prévoir pour les usagers.



- Ambiance de folie hier, mercredi 31 octobre au Parc des Princes. Les supporters ont longuement applaudi les joueurs du PSG qualifié en huitièmes de finale de Ligue des Champions. Ils se sont imposés 5 à 0 face aux Belges d'Anderlecht.