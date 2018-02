publié le 03/02/2018 à 21:10

Uma Thurman est toujours très énervée. L'actrice s'était exprimée dès les début de l'affaire Weinstein en octobre dernier, expliquant qu'elle en dirait plus lorsqu'elle serait calmée. Il lui aura fallu trois mois pour enfin mettre des mots, publiquement, sur l'agression sexuelle qu'elle a vécu de la part du producteur. Elle s'est confiée dans un long entretien au New York Times publié ce samedi 3 février.



Uma Thurman a tourné en 1994 dans Pulp Fiction de Quentin Tarantino : succès mondial pour l'actrice, pour le réalisateur et pour le producteur Harvey Weinstein, grand ami de Tarantino. Peu de temps après, Uma Thurman se retrouve dans la chambre d'hôtel du producteur à Paris. Elle raconte alors qu'il s'est dénudé face à elle mais qu'elle ne s'est pas sentie menacée à ce moment-là. "J'ai cru qu'il était super bizarre", confie-t-elle au New York Times. "Je l'ai connu avant qu'il ne m'attaque. Il passait des heures à me parler, à complimenter mon esprit, ma façon d'être. Cela m'a peut-être fait oublier les signes avant-coureurs".

C'est lors d'une autre rencontre, à Londres, qu'Harvey Weinstein agresse sexuellement Uma Thurman. "Ca a été comme un coup de batte à la tête, raconte l'actrice. Il m'a poussée. Il a essayé de se mettre sur moi. Il a essayé de se déshabiller. Il a fait toutes sortes de choses déplaisantes. Mais il n'a pas mis toutes ses forces pour me contraindre. Tu es comme avec un animal qui gigote, comme un lézard. Je faisais tout ce que je pouvais pour reprendre le contrôle".

Uma Thurman explique avoir reçu le lendemain "un bouquet de roses vulgaire" et un mot de la part du producteur, disant : "Tu as de très bons instincts". Bouillonnante de colère, comme l'explique son amie Ilona Herman au New York Times, Uma Thurman serait allée voir le producteur et l'aurait menacé . "Si tu fais ce que tu m'as fait à d'autres personnes, tu perdras ta carrière, ta réputation et ta famille, je te le promets", explique la comédienne. Harvey Weinstein aurait alors menacé de mettre un terme à sa carrière.

Quentin Tarantino était au courant

L'actrice affirme avoir prévenu Quentin Tarantino plusieurs fois. Celui-ci aurait dans un premier temps minimisé l'agression, lui répondant "Oh, pauvre Harvey, essayant d'avoir des filles qu'il ne peut pas avoir". C'est pendant le Festival de Cannes 2001 que le cinéaste en a finalement parlé à Harvey Weinstein, qui a fini par s'excuser.



L'avocat du producteur a répondu aux propos d'Uma Thurman, expliquant dans un communiqué : "Monsieur Weinstein admet avoir fait des avances à madame Thurman en Angleterre après avoir mal interprété ses signaux à Paris. Il s'est immédiatement excusé". L'avocat évoque sa relation avec l'actrice comme "une relation de travail amusante et mêlée de séduction".