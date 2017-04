publié le 14/04/2017 à 08:13

Après la cigarette électronique, voilà peut-être la nouvelle révolution pour les fumeurs : le tabac sans fumée. Le groupe Philip Morris, propriétaire de Marlboro, s’apprête à lancer en France un système de tabac à chauffer. Sans fumée, sans odeur, et paraît-il moins nocif, mais avec une sensation proche de celle de la cigarette selon son inventeur. L’appareil a une drôle d’allure : une sorte de gros stylo blanc dans lequel on introduit une cigarette filtre raccourci, cigarette qu’on recharge avec des barrettes de tabac. Le tout accompagné d’un chargeur dont le look fait un peu penser à un smartphone.



Le tabac est donc chauffé à 350 degrés et non pas brûlé, ce qui selon Philip Morris limiterait les risques puisqu’il n’y a pas de combustion entraînant la production d’une multitude d’agents très toxiques pour l’organisme. Ce dispositif est déjà commercialisé dans vingt pays et sera lancé en mai à Paris et à Nice. Il sera vendu exclusivement chez les buralistes, à 7 euros pour les sticks de tabac et plus 70 euros pour le dispositif électronique. Les paquets de recharge devront être recouverts d’un avertissement sanitaire en vertu de la loi sur les produits du tabac.

