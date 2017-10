publié le 21/10/2017 à 07:52

Le grand déballage se poursuit en direction du monde politique. Deux députés ont été accusés vendredi 20 octobre. Christophe Arend, député La République en marche de Moselle, est visé par une plainte de son ex-assistante parlementaire pour harcèlement et agression sexuelle. Il conteste les faits et a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse.

Jean Lassalle, lui aussi, est confronté à des accusations.



Julia Castanier, actuelle directrice de la communication du PCF qui était attachée parlementaire en 2010, aurait subi des gestes déplacés de la part de l'ancien candidat à l'élection présidentielle : "J’étais attachée parlementaire. Je me dirigeais vers l’hémicycle. J’ai croisé Monsieur Lassalle. Je suis grande, il est grand, je lui ai souri, j’ai senti une main aux fesses et il est parti, raconte-t-elle. Ça m’a choquée, donc j’étais un peu saisie. D’un seul coup votre corps se raidit, et puis l’instant d’après c’est passé (…) Il y a des comportements beaucoup plus graves que ça, mais ça reste quand même une agression sexuelle."

Contacté par RTL, Jean Lassalle n'a pas souhaité répondre de vive voix à ces accusations. L'intéressé avait démenti catégoriquement les faits dans le journal Sud-Ouest en déclarant ne pas connaître "cette dame".

À écouter également dans ce journal

- Au procès d'Abdelkader Merah, le frère du tueur n'a pas levé les doutes sur son rôle lors du drame de 2012. Soupçonné d'avoir été le mentor religieux de Mohamed Merah, il est poursuivi devant la Cour d'Assises de Paris, pour complicité d'assassinat. L’homme a tenté de réduire ses responsabilités mais sans toutefois convaincre totalement son auditoire.



- En Espagne, la journée du samedi 21 octobre s'annonce cruciale sur l'avenir de la Catalogne. Un conseil des ministres extraordinaire du gouvernement doit se réunir ce matin à 10 heures. Il va plancher sur l'application de l'article 155 de la Constitution, qui prévoit la suspension de l'autonomie de la Catalogne pour répondre au défi indépendantiste.



- En France, peu de perturbations sont attendues à l'occasion du premier week-end des vacances de la Toussaint. Les plus gros déplacements sont attendus le week-end prochain pour ceux qui feront le pont jusqu'au 1er Novembre.



- Football : Saint-Etienne a raté l'occasion de monter sur le podium. Les Verts se sont inclinés 1-0 à domicile devant Montpellier. Les héraultais engrangent leur premier succès à Geoffroy-Guichard depuis 22 ans et remontent à la huitième place au classement.



- Ce week-end du 21 octobre est célébré sur le terrain un bel anniversaire : les journées de l'arbitrage fêtent leurs 10 ans. L’objectif, jusqu'au 30 octobre, est de promouvoir le rôle des arbitres.