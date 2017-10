Procès Merah : "Mon fils Abdelkader est innocent", clame la mère

publié le 18/10/2017 à 20:11

"Dans la famille Merah, le mensonge est une façon de vivre et c'est leur mère qui leur a tout appris", lançait l'ex-belle-fille de Zoulikha Aziri mardi 17 octobre, lors du procès d'Abdelkader Merah, frère aîné du tueur de Toulouse et Montauban, Mohamed Merah.



Le témoignage de Zoulikha Aziri, la mère des deux hommes, était très attendu. Mais la déclaration de son ex-belle-fille la veille annonçait la couleur : celle qui avait d'abord pris fait et cause pour son fils, Mohamed, avant de le condamner, a nié jusqu'à l'excès l'implication d'Abdelkader, ce mercredi 18 octobre devant les assises de Paris.

Accompagnée par son interprète, Zoulikha Aziri a répondu aux questions de la cour pendant plus de trois heures. Dès le départ, elle a tenu à mettre les choses au clair : "Mon fils Abdelkader est innocent, il n'a rien à voir avec ce qu'a fait Mohamed", a-t-elle déclaré. Abdelkader Merah est poursuivi pour complicité dans les sept assassinats commis par son frère à Toulouse et Montauban, en mars 2012.

"Je m'excuse auprès des victimes", a-t-elle déclaré après avoir assuré que son fils Abdelkader #Merah est innocent — Cécile de Sèze (@CecileDSZ) 18 octobre 2017

Des parties civiles consternées

La mère de famille a bien compris l'enjeu de ce procès : prouver ou non la complicité d'Abdelkader Merah avec son petit frère. À la question "vos fils sont-ils violents ?", sa réponse ne se fait pas attendre : "Mohamed oui, Abdelkader non", déclare-t-elle.



Quand le président lit plusieurs rapports prouvant le contraire, elle rétorque "c'est faux" et s'enferre dans ses mensonges. Les tensions montent dans la salle lorsque Zoulikha Aziri explique que les deux frères ne s'entendaient pas bien. Des parties civiles quittent l'audience, agacées.

Selon elle, c Abdelghani qui posait des pbls, Abdelkader #Merah "normal", dit-elle. Le pst rappelle les témoignages. Elle charge l'aîné — Cécile de Sèze (@CecileDSZ) 18 octobre 2017

Son témoignage entre en contradic. avec les rapports du dossier & témoignages des jours précédents. "Je dis la vérité", jure-t-elle #Merah — Cécile de Sèze (@CecileDSZ) 18 octobre 2017

Lorsqu'on lui demande qui de Mohamed ou Abdelkader était chez elle le 4 mars 2012, soir où sa connexion internet a consulté la petite annonce de la première victime de Mohammed Merah, "personne" prétend la mère des deux hommes. Le président comprend qu'il n'obtiendra rien de ce témoignage et baisse les bras. Une image symbolique qui fait écho au témoignage, la veille, de l'ex-belle-fille de Zoulikha Aziri.