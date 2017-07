publié le 03/07/2017 à 07:50

Ce lundi 3 juillet, le président Emmanuel Macron donne rendez-vous à 15 heures à Versailles à tous les parlementaires, députés et sénateurs, pour un Congrès très solennel où il doit brosser les grands axes des cinq ans à venir. Cet évènement, certains y voient un symbole fort. Le discours, minutieusement préparé, intervient à la veille de la déclaration de politique générale à l'Assemblée du Premier ministre, Édouard Philippe. Il intervient aussi avant les grandes vacances.



Emmanuel Macron est seulement le troisième président de la Ve République à s'exprimer devant le Congrès de Versailles. C'est pourtant une vieille tradition. Longtemps, les présidents français ont été désignés dans cette salle du Congrès, jusqu'en 1953 et René Cotty, le dernier président couronné à Versailles. Il faudra attendre plus d'un demi-siècle pour qu'un chef de l'État remette les pieds au château.

En 2009, Nicolas Sarkozy fait changer la constitution et rompt avec la tradition. En novembre 2015, c'est François Hollande qui s'exprime à Versailles, cette fois dans un contexte tragique, les attentats du 13-Novembre. Le président au château, caprice de monarques, diront certains. Ce n'est pas l'avis de Gérard Longuet, le sénateur habitué des Congrès, pour qui l'histoire prend là toute sa dimension. "La salle même du Congrès est une salle un peu fanée. On a presque le sentiment qu'il y a des toiles d'araignées tellement cet endroit sert peu. Mais ça reste magique, surtout si ce n'est pas fréquent", a-t-il estimé au micro de RTL.

À écouter également dans ce journal

- Alors que se tiendra le Congrès, Jean-Luc Mélenchon entend boycotter l'évènement avec un rassemblement en fin d'après-midi, place de la République, à Paris.



- Emmanuel Macron est de retour du Mali. Dimanche, il participait à un sommet consacré à la lutte antiterroriste au Sahel. Le président assure que tous les services de l'État sont mobilisés pour retrouver la Française Sophie Pétronin, enlevée en décembre dernier au Mali.



- Tensions diplomatiques entre les États-Unis et la Chine. Pékin dénonce une "grave provocation" après le passage d'un navire militaire américain, dimanche, près d'une île occupée par la Chine en mer de Chine méridionale et revendiquée par d'autres pays.



- Dimanche, l'Italie a appelé ses voisins européens à l'aide. Ils leur demandent d'ouvrir leurs ports aux navires secourant les migrants en mer.



- Huit personnes ont été légèrement blessées après des tirs de plombs devant une mosquée du quartier de la Grange d'Orel, à Avignon (Vaucluse), dimanche 2 juillet au soir. Il s'agirait d'une affaire de rivalités entre gangs de jeunes.



- La moitié des trains dans l'ouest de la France changent d'horaires à cause des nouvelles lignes à grande vitesse lancées ce weekend.



- Le Tour de France se poursuit avec la troisième étape, la première dans l'Hexagone, ce lundi. Longue de 212,5 kilomètres, elle partira de Verviers, en Belgique, et s'achèvera à Longwy (Meurthe-et-Moselle). Dimanche, l'Allemand Marcel Kittel s'est imposé au sprint dans la deuxième étape.