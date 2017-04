publié le 12/04/2017 à 07:58

Trois explosions ont eu lieu au passage du bus de l'équipe de football allemande du Borussia-Dortmund, mardi 11 avril. L'événement a reporté le quart de finale de Ligue des champions, qui oppose l'équipe Allemande à Monaco, au mercredi 12 avril. Un joueur a été blessé. Les enquêteurs ont une certitude : l’équipe était directement ciblée.



C'est l'unique chose qu'a bien soulignée le chef de la police de Dortmund ; il s'agit bien d'une grave attaque à l'explosif contre le bus de l'équipe. Cependant, le contexte concret des faits n’est pas encore clair : on ne sait pas qui a commandité ces explosions et toutes les hypothèses restent ouvertes. Il pourrait s'agir de l'acte de hooligans malveillants, éventuellement aussi de l’auteur d’un chantage contre le club, comme le disaient une rumeur. Bien sûr, il y a aussi hypothèse terroriste, mais selon la police de Dortmund rien ne permet d’aller plus dans cette direction à l’heure actuelle que dans une autre.

Une lettre a été retrouvée, comme l'a confirmé la procureure hier soir dans une conférence de presse. Elle est en cours d'authentification. Si aucun détail n'a été donné sur son contenu, on peut penser qu'il s'agit d'une lettre de revendication.

À écouter également dans ce journal

- Un invité surprise dans la campagne présidentielle, à 10 jours du premier tour. Wolfgang Schäuble, ministre allemand des Finances, rompt avec tous les usages et prend parti contre François Fillon. Le ministre le plus influent Angela Merkel declare au Der Spiegel que s’il était français, il voterait probablement pour Emmanuel Macron.



- Emmanuel Macron marque le pas dans les sondages et il sort les griffes. Le 11 avril, lors d'un meeting, il s'est attaqué à Jean-Luc Mélenchon et François Fillon.



- Gros plan sur la proposition d’un candidat. Aujourd'hui, celle de Philippe Poutou, candidat du NPA, qui propose un remboursement à 100 % des frais de santé. S'il était président, tous les soins seraient gratuits, de la consultation chez le médecin généraliste aux soins des dents ou des yeux.



- Divergence entre l’État et les élus locaux après la destruction du camp de Grande-Synthe. Matthias Fekl, ministre de l'Intérieur, assure qu'il ne sera pas reconstruit. La maire de Calais craint quant à elle une reconstitution de la jungle sur sa commune.



- Rencontre entre tradition et innovation : la dentelle de calais sera bientôt utilisée dans la fabrication de prothèses mammaires. Les fibres textiles permettent de s’affranchir de la silicone pour un procédé beaucoup plus naturel.