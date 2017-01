REPLAY - Marisol Touraine, ministre de la Santé, l'a annoncé ce mercredi. Une procédure a été engagée auprès du laboratoire.

Marisol Touraine, la ministre de la Santé, a annoncé ce mercredi 4 janvier qu'une procédure de suspension de la commercialisation de l'Uvestérol D a été engagée auprès du laboratoire qui le fabrique. Une mesure qui intervient après la mort, le 21 décembre à Paris, d'un nourrisson de dix jours qui venait de recevoir une dose de ce médicament. Cette décision a été prise par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) "par mesure de précaution", a-t-elle précisé.



L'Uvestérol D, administré aux enfants pour lutter contre les carences en vitamine D, n'est pas remis en cause, ce sont son utilisation et son mode d'administration qui posent problème, notamment la pipette pour l'injecter dans la bouche de l'enfant. Marisol Touraine demande aux parents d'arrêter le traitement à l'Uvestérol D pour leurs enfants et à consulter un médecin pour se faire prescrire un autre médicament. Un numéro vert (0800 636 636) a été mis en place pour obtenir toutes les informations nécessaires.

