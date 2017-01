REPLAY - CONFIDENTIELS RTL - Manuel Valls a présenté mardi 3 janvier son "projet" présidentiel, avec un slogan qui en rappelle d'autres.

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Manuel Valls, candidat à la primaire de la gauche, a présenté mardi 3 janvier son "projet" présidentiel, centré sur des propositions visant à "refonder" l'Europe et permettre aux Français de "reprendre la main". À l'occasion, l'ex-locataire de Matignon a changé son slogan de campagne. Exit le "Faire gagner tout ce qui nous rassemble", jugé un peu long et pataud. Il a opté pour un slogan plus percutant, bien qu’il en rappelle quelques autres : "Une république forte, une France juste". C’est Manuel Valls qui l’a choisi après avoir pris "pas mal d’avis", pour citer l’un des artisans de sa campagne.



Parmi les personnes qui l’ont conseillé sur ce slogan, comme sur son affiche de campagne, on retrouve un certain Nicolas Bordas. Son nom ne vous dit peut-être rien. C’est un publicitaire reconnu, vice-président du groupe TBWA Europe.



C’est un homme que Manuel Valls connaît bien, puisqu'il a travaillé sur la campagne de François Hollande lui aussi. C’était l’auteur du fameux slogan "Le changement c’est maintenant", qui a eu au moins le mérite de rester dans les mémoires. On verra s’il lui porte chance autant qu’à François Hollande.