INVITÉ RTL - Jacques Chanut, président de la Fédération française du Bâtiment, évoque dans RTL Petit Matin la mise en place aujourd'hui d'une carte d'identification dans le BTP pour lutter contre le travail illégal.

C'est une nouveauté dévoilée par le gouvernement : la carte d'identité destinée à lutter contre le travail illégal et qui va concerner près de 500 000 entreprises dans le domaine du BTP. Pour Jacques Chanut, "l'idée était de trouver un système pour savoir qui est qui sur un chantier. Il y a une multiplicité de contrats qui existent, des CDI, des CDD, des intérimaires...". Il ajoute que cette carte, plus qu'une carte de crédit, sera avant tout "une carte d'identité professionnelle". Selon lui, il est difficile d'estimer la place et le coût de la fraude, mais il estime qu'il y a "autant de travailleurs détachés légaux que d'illégaux".



Interrogé par téléphone, Yann, un travailleur du bâtiment de Valenciennes, rappelle qu'une carte professionnelle existait déjà pour les ouvriers de ce secteur, mais que le problème se situe surtout au niveau de l'absence de contrôles. "Je n'ai pas été contrôlé une seule fois en trente ans, et je suis sur des gros chantiers", déclare-t-il, ayant peine à croire que cette nouvelle carte puisse changer la situation actuelle. Jacques Chanut lui répond en précisant que ce nouveau document sera relié à une base de donnée électronique et permettra une identification rapide et efficace. Il ajoute que cela facilitera les contrôles et poussera l'Etat à en faire davantage.



"Arrêter de gémir et agir", tel était selon Jacques Chanut la volonté de la Fédération française du Bâtiment avec la mise en place de cette carte. Une façon également, selon lui, de mettre l'Etat face à ses responsabilités en matière de contrôle et d'encadrement du secteur.