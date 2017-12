publié le 13/12/2017 à 04:21

Les chiffres sont impressionnants. Une étude menée par l'université de Lorraine en septembre dernier révèle que 376 étudiants, presque exclusivement des femmes, ont déjà été victimes de harcèlement sexuel à l'université. Pour 84% de ces personnes, les responsables sont des camarades, pour 32% ce sont des enseignants, pour 25% des individus au statut inconnu et pour 5% des membres du personnel administratif et technique.



Parmi ces étudiants interrogés, 73 femmes et 17 hommes ont affirmé avoir subi des agressions sexuelles et assuré que ces faits n'étaient "pas rares". Les responsables sont en majorité des étudiants, à 91%, et des enseignants dans 10% des cas.

Pour arriver à ces résultats, l'Université de Lorraine a invité ses étudiants à répondre à un questionnaire sur les discriminations et les violences sexuelles. 4.000 d'entre eux ont répondu au questionnaire et plus de la moitié l'a rempli jusqu'au bout.