Ancienne ministre désormais sans fonction élective, Ségolène Royal n'en est pas hors-jeu pour autant. Celle qui a détenu le maroquin de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer durant trois ans (2014-2017) est devenue le 1er septembre dernier ambassadrice chargée de la négociation internationale pour les pôles arctique et antarctique. Un poste que lui a confié le nouveau président de la République, Emmanuel Macron.



Ségolène Royal a pris depuis deux mois la suite du combat précédemment mené par Michel Rocard (2009-2016). Aux enjeux climatiques capitaux - fonte des glaces, montée des eaux, perturbation de l'écosystème - s'ajoutent une donnée économique nouvelle. France Inter rappelait, au moment de la nomination de Ségolène Royal, que "des ressources inestimables", telles que "pétrole, minerais, gaz et poissons", sont apparues dans ces régions.

L'ancienne présidente du Conseil régional de Poitou-Charentes (2004-2014) reste par ailleurs attentive à la situation politique actuelle. "Vigilante" à propos des actions menées par son successeur à la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, elle n'hésite pas à faire entendre sa voix lorsqu'elle l'estime nécessaire. Elle a notamment appelé Emmanuel Macron à "donner de la cohérence aux réformes (...) et au budget de la France", le 10 octobre dernier.



