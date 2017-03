et AFP

Plusieurs dirigeants politiques reprochent à François Hollande et au gouvernement d'avoir autorisé la tenue dimanche 12 mars d'un meeting à Metz en faveur du président turc Recep Tayyip Erdogan. D'autres pays avaient refusé ce genre de rassemblements sur leur sol. Pour le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, "en l'absence de menace avérée à l'ordre public, il n'y avait pas de raison d'interdire cette réunion qui, au demeurant, ne présentait aucune possibilité d'ingérence dans la vie politique française".



Vive réaction en revanche de François Fillon, candidat de la droite à l'élection présidentielle, qui a accusé le chef de l'État, François Hollande, de rompre "de manière flagrante la solidarité européenne". "Il est évident qu'une position commune aurait dû prévaloir pour gérer les demandes turques. Le gouvernement français aurait dû empêcher la tenue de ce meeting", affirme-t-il dans un communiqué.

À écouter également dans ce journal :

- Présidentielle 2017 : François Fillon est embarqué dans une nouvelle polémique depuis la parution dans le Journal du dimanche, ce 12 mars, d'un article qui pointe la somme exorbitante que coûtent ses costumes. Le député de Paris s'en serait fait offrir pour plusieurs milliers d'euros, dont une partie réglée en liquide.

- Présidentielle 2017 : l'ancien ministre de l'Économie Emmanuel Macron a annoncé qu'il empruntait 8 millions d'euros pour financer sa campagne présidentielle. "Je suis en train de finaliser un emprunt bancaire personnel de huit millions pour être en concurrence réaliste avec mes opposants à la présidentielle", a déclaré M. Macron dans un entretien au quotidien La Croix.



- Haïti : un autobus a foncé accidentellement sur une foule dans la ville de Gonaïves, à 150 kilomètres au nord de la capitale, tuant 34 personnes et en blessant 15 autres.



- Bouches-du-Rhône : À Marseille, la policière de 36 ans, violemment tabassée hier, est sortie de l'hôpital. Triple fracture au visage. Deux hommes sont en garde à vue.



- Environnement : la maire de Paris annonce dans le Journal du Dimanche dix mesures destinées à lutter pour la propreté des rues parisiennes allant d'une sensible augmentation des effectifs de nettoyage et de répression à la lutte contre les rats ou la multiplication des cendriers. L'édile précise ainsi l'arrivée de 100 agents supplémentaires pour la propreté qui "viendront grossir les rangs des 260 agents déjà recrutés depuis 2014". "Au total, le service technique de la propreté de Paris - éboueurs, balayeurs, conducteurs, encadrants - comptera près de 7.000 personnes à la fin de l'année".