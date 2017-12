publié le 14/12/2017 à 17:19

Un accident s'est produit entre Thuir et Millas. Un train TER a percuté un bus scolaire près de Perpignan en Pyrénées-Orientales jeudi 14 décembre. La préfecture de la région évoque un "accident ferroviaire grave". Selon la gendarmerie, il y aurait 2 morts et 7 blessés graves.



La collision a eu lieu cet après-midi sur l'axe Perpignan et Villefranche-de-Conflent, vers 16h30. Selon France Bleu, le bus a été percuté à l'arrière. Le site d'information régional raconte que la barrière du passage à niveau de Los Palaus, où s'est produit l'accident, était baissée. Le trafic est totalement interrompu entre les deux villes. D'après le site de France 3, le "plan blanc" a été activé. Il s'agit du plan créé à l'occasion des émeutes de 2005 pour assurer la prise en charge rapide d’un grand nombre de blessés.

La ministre chargée des Transports auprès du ministre d'État, Élisabeth Borne, n'a pas tardé à réagir sur les réseaux sociaux : "Très vive émotion suite au terrible accident survenu à #Millas dans les Pyrénées-Orientales. Les secours et les services de l’Etat sont pleinement mobilisés. Je me rends sur place immédiatement." Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer se rendra également sur place, selon BFMTV. Le groupe SNCF a déjà fait part de son "soutien" auprès des victimes dans un message "sincère" posté sur Twitter.



Accident routier sur un passage à niveau à #Millas.

SNCF adresse aux victimes et à leurs familles un sincère message de soutien. — Groupe SNCF (@GroupeSNCF) 14 décembre 2017

