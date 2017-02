REPLAY - Quelque 2.600 agents des forces de l'ordre seront équipées de caméras afin de filmer les contrôles d'identité.

Alors que l'agression de Théo à Aulnay-sous-bois pose de nouvelles questions quant aux contrôles d'identité effectués par les policiers, de nouvelles règles vont venir changer les habitudes. Le ministère de l'Intérieur a confirmé que dès le mois de mars, les contrôles d'identité se feront avec une petite caméra embarquée, attachée au niveau du torse des policiers. Une mesure en période de test, en quelque sorte, puisque seulement 2.600 policiers et gendarmes en seront équipés pour l'instant.



Jusqu'à présent, le système était déjà à l'essai dans la ville de Marseille notamment. Mais l'enregistrement du contrôle n'était pas obligatoire. Le policier n'activait cette fonction que lorsqu'il le jugeait nécessaire. Désormais, il aura l'obligation de l'allumer et de prévenir la personne contrôlée. Sur le fond, les policiers acceptent le nouveau dispositif, reconnaissant que cela permettra sans doute d'éviter les comportements à risque, mais regrettent le caractère obligatoire de l'enregistrement.

À écouter également dans ce journal :

- Terrorisme : un projet d'attentat terroriste imminent a été déjoué dans la région de Montpellier. Quatre personnes ont été placées en garde à vue dont un couple composé d'une adolescente âgée de 16 ans et son compagnon de 20 ans. La descente de l'unité antiterroriste a eu lieu dans un appartement de Clapiers, petite ville de l'agglomération montpelliéraine. Plusieurs composants servant à la fabrication d'explosifs ont été retrouvés sur place. Le couple s'était converti à l'islam il y a deux ans et était surveillé de près par les services de renseignements français, notamment en raison des prises de position de la jeune fille sur les réseaux sociaux, manifestant son envie de rejoindre la Syrie ou de se faire exploser en France.



- Justice : le Conseil constitutionnel a censuré le délit de consultation de sites terroristes, estimant notamment que consulter un site djihadiste ne devait pas conduire un individu en prison. Selon les Sages, une tel délit est contraire aux libertés fondamentales notamment celle de s'informer.



- Tourisme : avec 83 millions de visiteurs étrangers en 2016, la France reste la première destination touristique mondiale. Jean-Marc Ayrault s'est notamment félicité du retour massif des Japonais.



- Migrants : l'agriculteur Cédric Herrou a été condamné le 10 février à 3.000 euros d'amende avec sursis par le tribunal correctionnel de Nice. Celui-ci l'a reconnu coupable seulement d'avoir pris en stop des migrants. "On continuera tant qu'il y aura un public, mais c'est au gouvernement de prendre le relais", a déclaré l'agriculteur sur RTL, affirmant que selon lui, il ne pouvait pas laisser ces migrants dans le besoin. Il était accusé d'avoir fait passer la frontière italienne à plusieurs migrants.



- Emploi : le marché du travail reprend des couleurs. L'économie française a créé un nombre record d'emplois depuis 2007, soit 191.700 postes, selon une estimation de l'Insee. Quelque 62.200 postes ont été créés sur le quatrième trimestre 2016.



- Sécurité routière : le nombre de morts sur les routes a augmenté de près de 9 %. Il y a eu moins d'accidents en janvier 2017 par rapport à janvier 2016, mais quelque 257 ont perdu la vie cette année, selon les chiffres de la sécurité routière.



- Pollution : Paris connaîtra un nouvel épisode de pollution aux particules fines, le weekend du 11 février. La mairie a annoncé que le stationnement résidentiel sera gratuit sur la journée de samedi.



- Musique : la 32ème cérémonie des Victoires de la Musique commencera à 21 heures, ce 10 février. Parmi les artistes présents, la chanteuse Jain, nommée dans trois catégories. Son premier album, sorti en novembre 2015, s'est écoulé à 300.000 exemplaires.