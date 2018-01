Le journal de 18h : la limitation à 80 km/h, une mesure qui divise

publié le 08/01/2018 à 19:30

L'annonce est sur le point d'être officialisée. Ce sont 400.000 kilomètres de route en France qui pourraient être limités à 80 km/h au lieu de 90. Une mesure qui divise, mais Édouard Philippe n'y renoncera pas. Le Premier ministre entérinera cette mesure mardi 9 décembre, pour une mise en place au 1er juillet.



À Buzet-sur-Baïse, dans le Lot-et-Garonne, deux personnes ont été tuées sur la route durant les trois derniers mois. Pour Jean-Louis Molinie, le maire, c'est "Oui" aux 80 km/h. Oui, mais pas partout. "On pourrait conserver 90 sur les grandes routes avec marquage axial et latéral tandis que sur les petites on pourrait descendre à 70 km/h", explique-t-il.

En parallèle, 50 sénateurs ont adressé une lettre au gouvernement pour réclamer la publication des expérimentations sur les portions à 80 km/h. Une initiative lancée par Michel Raison sénateur de la Haute-Saône, département traversé par l'une des routes de l'expérimentation. Ces tests avaient duré deux ans, sur 81 kilomètres. Mais personne n'a vu, officiellement, ces résultats sur lesquels se base l'action prochaine du Premier ministre.

