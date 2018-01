publié le 08/01/2018 à 16:41

Les skieurs sont appelés à la plus grande prudence. Déjà placé en vigilance orange dimanche 7 janvier, le département de la Savoie est dorénavant placé en vigilance rouge par Météo France pour des risques importants d'avalanches sur le massif alpin. L'organisme météorologique évoque une situation se produisant "en moyenne une fois tous les trente ans".



Face à cette situation jugée exceptionnelle, notamment sur les massifs de Haute Maurienne et dans le sud de la Haute Tarentaine, Météo France conseille d'éviter tout déplacement sur les secteurs routiers d'altitude, de respecter strictement les mesures d'interdictions et consignes de sécurité qui sont mises en œuvre dans les stations de ski et communes de montagne.

"Les chutes de neige vont se poursuivre sur ces massifs jusqu’à la nuit prochaine, le maximum d'intensité se produira en soirée", écrit l'organisme météorologique qui prévoit, à l'heure actuelle, une fin de phénomène mardi 9 janvier aux alentours de 10 heures.

En plus de la vigilance rouge en Savoie, cinq autres départements restent en vigilance orange : les Hautes-Alpes et Alpes-Maritimes pour "avalanches", le Gard pour "pluie- inondation", les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône et le Var pour "orages".



Météo France place la Savoie en vigilance rouge "avalanches", lundi 8 janvier Crédit : Capture d'écran / Météo France