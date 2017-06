Le journal de 18h : la hausse du chômage ternit le début de quinquennat de Macron

publié le 26/06/2017 à 18:42

Retour sur Terre pour le président jupitérien. Le nombre de demandeurs d'emploi progresse de 0,6% au mois de mai. Par rapport au mois d'avril, 22.300 personnes supplémentaires sont à la recherche d'un travail. Contrairement au quinquennat de François Hollande, les chiffres ne seront pas commentés par le ministère du Travail, comme c'était le cas chaque mois.



En comptabilisant les chômeurs ayant exercé une activité réduite (soit l'ensemble des catégories A, B et C), le nombre de demandeurs d'emploi se porte à 5,56 millions en France métropolitaine. En comptant l'outre-mer, on atteint respectivement 3,75 millions et 5,86 millions.

Sur trois mois, on enregistre 45.600 chômeurs en plus, toute catégorie confondue. Et sur un an, le chiffre progresse de 2,3%. Dans le détail, ce sont les emplois dans la durée qui sont le plus rare à trouver, comme le CDD de plus d'un mois et les CDI. C'est cette dernière catégorie qui enregistre le plus de chômeurs supplémentaires en un trimestre (30.000).

À écouter également dans ce journal :

- Tati : la bataille aura duré des mois. C'est finalement l'enseigne Gifi qui a été choisie lundi 26 juin par le tribunal de commerce de Bobigny pour reprendre la marque au vichy rose. Une décision qui devrait sauver 1.428 postes et une centaine de magasins. "C'est une triple satisfaction, car c'est le maintien de l'enseigne Tati, le maintien d'une collectivité de travail et la poursuite de leur relation de travail pour plus de 1.400 salariés", s'est réjoui Thomas Hollande, l'avocat des salariés.



- Gouvernement Philippe II : le ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, est conforté par Matignon après sa passe d'armes avec le ministre de l'Agriculture Stéphane Travers. Les pesticides tueurs d'abeilles resteront interdits dans l'Hexagone.



- Baccalauréat : la grande loterie de l'admission postbac entre dans sa deuxième phase, lundi 26 juin, et offre une chance de repêchage pour les 160.000 lycéens recalés lors du premier tour.



- Justice : trois parents de jihadistes, soupçonnés d'avoir envoyé de l'argent puisé dans les caisses de l'association à leurs enfants en Syrie ont été mis en examen vendredi 23 juin, a-t-on appris dimanche 25 juin de source proche du dossier, confirmant une information du Journal du Dimanche.



- Brexit : Theresa May tente de rassurer les Européens installés au Royaume-Uni. "Nous voulons qui vous restiez", a en effet lancé la Première ministre britannique en pleines négociations sur le Brexit.



- La justice espagnole a ordonné l'exhumation du corps de Dalí pour découvrir s'il est ou non le père de Maria-Pilar Abel.