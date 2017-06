publié le 13/06/2017 à 12:28

Pour sa première soirée électorale depuis la fin de son quinquennat, François Hollande a suivi le premier tour des élections législatives à son domicile à Paris. Avant l'annonce des estimations, il s'était tout de même rendu dans la matinée à Tulle, en Corrèze, pour glisser son bulletin dans l'urne de son bureau de vote. Puis lorsque les premiers résultats sont tombés, annonçant une déroute totale pour le Parti socialiste (7,44%), il s'est saisi de son téléphone portable pour passer son dimanche soir, et lundi matin, pour appeler des candidats socialistes battus, relate Le Parisien dans son édition de mardi 13 juin.



Ces appels avaient deux objectifs. Il s'agissait d'abord de "réconforter" ces élus sèchement éliminés, selon les termes d'un proche de l'ancien Président. Certains ont ainsi trouvé "sympa" la démarche même si l'un d'eux considère que cette marque d'attention avait aussi un but très politique.

"Hollande n'était pas là pour me consoler mais pour parler politique", confie-t-il anonymement au quotidien. L'entourage ajoute d'ailleurs : "Il a appelé tout le monde, tous ceux dont il pense qu'ils auront un rôle à jouer". L'ex-chef de l'État a cherché à faire non seulement un "tour d'horizon" mais aussi à ne pas "laisser penser que La République en Marche est en train de [les] remplacer et de devenir un parti de gouvernement". Il a aussi cherché à rassurer les élus socialiste en leur assurant que leur défaite n'est pas personnelle. Enfin, un socialiste estime même que ces appels font partie d'une "préparation d'un possible retour" de François Hollande dès 2022.